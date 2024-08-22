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Марцел Личка: скучаю по Смолову, с «Динамо» он захочет показать себя в лучшем свете

Марцел Личка: скучаю по Смолову, с «Динамо» он захочет показать себя в лучшем свете
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о нападающем «Краснодара» Фёдоре Смолове, ранее выступавшем в составе бело-голубых.

«Скучаю по Смолову. Он всегда мог дать что-то и на поле, и в раздевалке. Он футболист с опытом. Шунин, Паршивлюк, Смолов всегда могли помочь молодым футболистам. Сейчас у нас три-четыре игрока 2005 года рождения. Федя приедет, захочет показать себя в лучшем свете. Нужно за ним очень жёстко присматривать (смеётся)», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Московское «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги в воскресенье, 25 августа. Встреча пройдёт в Москве. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

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