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Объявлена бригада арбитров на матч «Зенит» — «Спартак»

Объявлена бригада арбитров на матч «Зенит» — «Спартак»
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Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

23 августа (пятница)

«Рубин» – «Динамо» Махачкала: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.

24 августа (суббота)

ЦСКА – «Акрон»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владислав Безбородов; АVAR – Артём Любимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Сергей Иванов; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

«Факел» – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Сухой; АVAR – Алексей Амелин; инспектор – Николай Иванов.

«Ахмат» – «Химки»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Алексей Лунёв, Максим Белокур; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Денис Березнов; инспектор – Андрей Бутенко.

25 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Адлан Хатуев, Алексей Ермилов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Артём Любимов; АVAR – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Сергей Иванов; инспектор – Владимир Казьменко.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Зуев.

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