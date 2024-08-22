«Манчестер Юнайтед» было предложено подписать Чилуэлла — talkSPORT

Защитник лондонского «Челси» Бенджамин Чилуэлл был предложен «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил talkSPORT.

Отмечается, что футболисту сообщили, что он не входит в планы нового главного тренера «Челси» Энцо Марески. Защитник не попал в заявку на первый матч Премьер-лиги с «Манчестер Сити» вместе с рядом других игроков, которых «Челси» активно пытается вытеснить из большого состава. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был вынужден использовать правого защитника Диогу Дало не на своей позиции в матче 1-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (1:0).

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги 27-летний Бенджамин Чилуэлл провёл 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.