Нападающий «Динамо» Нгамалё пропустит от четырёх до шести недель из-за травмы

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё прошёл обследование после полученной травмы. Так, футболист пропустит от четырёх до шести недель из-за повреждения. При этом Нгамалё не потребуется операция для восстановления.

«21 августа Муми Нгамалё прошёл обследование МРТ. Дополнительных повреждений, к счастью, выявлено не было. Операция не требуется, лечение будет консервативным. Сроки восстановления после полученной травмы голеностопа остаются те же, что ранее озвучивал наш главный врач Александр Родионов, — от четырёх до шести недель», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе «Динамо».

Напомним, под занавес первого тайма матча 5-го тура РПЛ нападающий «Динамо» Муми Нгамалё получил травму в жёстком столкновении с защитником «Крыльев Советов» Томасом Гальдамесом. Форварда унёс с поля медицинский персонал бело-голубых.