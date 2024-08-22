«Фулхэм» объявил о переходе норвежского полузащитника Берге

Норвежский полузащитник Сандер Берге перешёл из «Бёрнли» в «Фулхэм». Об этом сообщил официальный сайт «Фулхэма».

Отмечается, что 26-летний футболист подписал пятилетний контракт, по которому он останется в «Фулхэме» до лета 2029 года с возможностью продления ещё на год. Сандер Берге будет выступать под 16-м игровым номером.

«Ощущения фантастические. Последние несколько недель ситуация менялась, но наконец-то я сижу здесь в футболке на этом прекрасном стадионе, зная, что моё будущее здесь, и это здорово. «Фулхэм» всегда был командой, которая восхищала меня. Я играл с ними как в чемпионате, так и в Премьер-лиге, и это фантастика, как они играют: 4-3-3, 4-2-3-1. В основе клуба лежат доминирование, агрессия, умение играть на опережение и показывать красивый футбол, и, я думаю, это мне подходит», — сказал Берге.