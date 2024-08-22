РПЛ объявила о сборе средств в поддержку жителей Курской, Белгородской и Брянской областей

Российская Премьер-Лига совместно с Красным Крестом и футбольными клубами высшего дивизиона запустила акцию «Поможем вместе». Она направлена на сбор средств для помощи жителям Курской, Белгородской и Брянской областей, сообщает пресс-служба РПЛ в своём телеграм-канале.

«РПЛ перечислила 10 миллионов рублей в Российский Красный Крест для адресной помощи жителям Курской, Белгородской и Брянской областей и призывает всех любителей футбола присоединиться к сбору средств. Помощь каждого чрезвычайно важна.

Поддержать жителей Курской, Белгородской и Брянской областей очень просто — достаточно навести камеру смартфона на QR-код, который будет размещён в социальных сетях РПЛ и клубов Лиги, а также во время трансляций на каналах холдинга «Матч», и перевести любую сумму. Также в 6-м туре РПЛ все команды выйдут на предматчевое построение в специальных футболках с QR-кодом», — гласит сообщение пресс-службы РПЛ.