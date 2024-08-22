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Экс-игрок «Спартака» Головской: Соболев — не спартаковец, он не впишется в игру Станковича

Экс-игрок «Спартака» Головской: Соболев — не спартаковец, он не впишется в игру Станковича
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Бывший футболист московского «Спартака» Константин Головской высказался о ситуации с отстранением нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с основной командой. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Соболев близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит».

«Не могу сказать, что Соболев спартаковский футболист. Вот почему «Спартак» народная команда? Потому что он отличался своим стилем — комбинационная игра, короткий пас, стенки, забегания. К сожалению, то поколение ушло и стиль пропал. Начали приходить легионеры, которые не знают историю клуба, не было и спартаковской игры. На мой взгляд, Соболев — совершенно не спартаковский футболист. Он игрок хорошего уровня, но не спартаковец.

Не думаю, что это серьёзная потеря для клуба, тем более сейчас и Угальде в неплохой форме, и Барко хороший футболист. Соболев бы сейчас даже не подходил по стилю, который проповедует Станкович», — сказал Головской в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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