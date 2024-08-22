Ширко: Соболев не хочет играть за «Спартак», нужно договариваться с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Александр Ширко высказался о ситуации вокруг нападающего красно-белых Александра Соболева, интерес к которому проявляет санкт-петербургский «Зенит».

— Какой вы видите ситуацию с Соболевым?

— Я прочитал, что возобновились переговоры с «Зенитом». Мы видим, что он не хочет играть за «Спартак», соответственно, оставлять его и платить зарплату нет никакого смысла. Поэтому надо договариваться, чтобы всех всё устраивало, — приводит слова Ширко «Евро-Футбол.Ру».

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.