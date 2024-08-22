Алексей Игонин: отсутствие Глушенкова и Вендела влияет на «Зенит»

Бывший российский футболист Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча «Зенита» со «Спартаком». Игра 6-го тура РПЛ состоится 24 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Многое зависит от того, как будет играть «Спартак». Было такое, когда они играли в свой футбол, думая, что могут себе такое позволить. В итоге проиграли с крупным счётом. Мы видим, что «Химки» добились результата с «Зенитом». У «Спартака» же уровень мастерства выше, так что шансы неплохие.

Отсутствие Глушенкова и Венгера влияет на «Зенит». Многие вещи надо перестраивать. В начале сезона говорили, что внутри команды выстраивается неплохая конкуренция. Это должно пойти на пользу. Все обладают желанием, чтобы обыграть «Спартак». Нет никаких сомнений, что «Зенит» — фаворит в матче», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.