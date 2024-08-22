Сычёв оценил игру «Спартака» под руководством Станковича

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв высказался о выступлении московского «Спартака» на старте сезона-2024/2025. По его мнению, красно-белые находятся в стадии становления, но уже показывают яркую игру.

«Пока «Спартак» в стадии становления. Атакующий стиль и голы, которые мы видим, радуют. Видно, что Угальде раскрывается по-другому, а команда создаёт много моментов. Болельщиков «Спартака» такая игра не может не радовать. Много моментов впереди, индивидуальные действия – пока Станкович показывает такой стиль. Конечно, все ждут проверки «Зенитом», после которой можно будет сделать выводы. Но сейчас «Спартак» – это яркая команда. А голы говорят сами за себя», — приводит слова Дмитрия Сычёва интернет-портал Metaratings.