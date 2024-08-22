Нагельсман — об уходе Нойера из сборной: это большая потеря для Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал решение голкипера Мануэля Нойера завершить карьеру в национальной команде.

«Хотя я могу понять решение Мануэля и его мотивы, его уход – большая потеря как на спортивном, так и на личном уровне. Ману, как никто другой в истории футбола, сформировал новый стиль игры вратарей. Его мастерство стало решающим фактором в формировании представления о том, как мы хотим играть в футбол. Мануэль был и остаётся великим спортсменом и отличным парнем. Я часто беседовал с ним и рад, что смогу продолжать делать это и в будущем. Нам будет не хватать Ману в сборной», — приводит слова Нагельсмана Bild.

Об уходе из сборной Германии Мануэль Нойер объявил накануне, 21 августа. Ранее в СМИ появлялась информация, что Нойер намерен остаться в сборной Германии до чемпионата мира 2026 года. При этом Нойера не будет в заявке команды на предстоящие в сентябре матчи Лиги наций. Осенью Германия проведёт две встречи в рамках группового этапа Лиги наций, сыграв с Нидерландами и Венгрией. Напомним, Мануэль Нойер провёл 124 игры за сборную Германии, свой дебют в национальной команде он совершил в 2009 году. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего немецкого футболиста составляет € 4 млн.