Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Раед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: в защиту сборной России Карпин понабрал своих футболистов

Александр Бубнов: в защиту сборной России Карпин понабрал своих футболистов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о расширенном составе сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом. Товарищеские матчи национальной команды России состоятся 5 и 7 сентября.

«В защиту Карпин понабрал своих футболистов. Смущает наличие сразу трёх игроков «Ростова», который очень много пропускает в этом сезоне. Если Осипенко ещё заслуживает появления в сборной за счёт опыта, то Вахания и Лангович гораздо слабее того же Кругового. Аналогичная ситуация и с Солдатенковым, ошибки которого приводят к пропущенным мячам практически в каждом матче «Крыльев Советов». Хлусевича также можно было не включать в расширенный список», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Материалы по теме
Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Вьетнамом и Таиландом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android