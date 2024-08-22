Александр Бубнов: в защиту сборной России Карпин понабрал своих футболистов

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о расширенном составе сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом. Товарищеские матчи национальной команды России состоятся 5 и 7 сентября.

«В защиту Карпин понабрал своих футболистов. Смущает наличие сразу трёх игроков «Ростова», который очень много пропускает в этом сезоне. Если Осипенко ещё заслуживает появления в сборной за счёт опыта, то Вахания и Лангович гораздо слабее того же Кругового. Аналогичная ситуация и с Солдатенковым, ошибки которого приводят к пропущенным мячам практически в каждом матче «Крыльев Советов». Хлусевича также можно было не включать в расширенный список», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.