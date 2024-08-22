Сычёв: «Зенит» хочет быть лучшей версией себя, у клуба свой почерк и философия

Бывший российский футболист Дмитрий Сычёв высказался о состоянии «Зенита» в преддверии матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». По его мнению, кадровые потери сине-бело-голубых лишь добавляют интриги в предстоящее противостояние. Также Сычёв высказался о философии «Зенита».

«Главный итог прошлой игры для «Зенита» в том, что команда потеряла лидеров перед матчем со «Спартаком». Конечно, Семаку придётся поломать голову над тем, как заменить лидеров. Тем более Глушенков и Вендел работали как часы и помогали команде доминировать. Но эти потери добавляют интерес к матчу между «Зенитом» и «Спартаком».

Можно ли сказать, что «Зенит» похож на «Баварию» Флика? Я бы не проводил параллели. «Зенит» сейчас хочет быть лучшей версией себя. У команды собственный почерк, собственный путь, собственная философия. Да, команда провела отличную трансферную кампанию, но это заслуга спортивного блока и возможностей клуба», — заявил Сычёв Metaratings.ru.