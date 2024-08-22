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Экс-игрок «Спартака» Головской объяснил, зачем клуб подписал вратаря Довбню

Экс-игрок «Спартака» Головской объяснил, зачем клуб подписал вратаря Довбню
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Бывший футболист московского «Спартака» Константин Головской прокомментировал переход голкипера Александра Довбни.

— Зачем 37-летний Довбня «Спартаку»?
— Опытный футболист всегда даст совет. А если кто-то сломается, он подменит. Понятно, что Александра подписали без прицела на будущее, но увидели в нём человека для микроклимата в команде, — сказал Головской в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

37-летний Александр Довбня стал игроком «Спартака» 26 июля 2024 года.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков за пять матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков.

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