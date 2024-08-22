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«Дивеев заслужил». Тренер ЦСКА по физподготовке Аксёнов — о результативности защитника

«Дивеев заслужил». Тренер ЦСКА по физподготовке Аксёнов — о результативности защитника
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Тренер ЦСКА по физподготовке Игорь Аксёнов высказался о результативности защитника армейцев Игоря Дивеева на старте этого сезона.

«Что касается результативности Игоря, то Дивеев заслужил. Он хорошо играет на стандартных положениях и идёт на все мячи. Дай бог, чтобы он продолжал так же забивать», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в шести матчах сезона-2024/2025 Дивеев забил пять мячей. Четыре раза Игорь отличился в матчах Российской Премьер-Лиги, ещё один гол забил в рамках Кубка страны. Действующий контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал TRansfermarkt оценивает рыночную стоимость Игоря Дивеева в € 6 млн.

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