«Ливерпуль» на пороге достижения договорённостей с «Валенсией» по Мамардашвили — Романо

Футбольный клуб «Ливерпуль» практически договорился с «Валенсией» о переходе голкипера Георгия Мамардашвили, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, мерсисайдцы заплатят € 35 млн за грузинского голкипера. Текущий сезон Мамардашвили проведёт в «Валенсии» на правах аренды, после чего должен будет присоединиться к «Ливерпулю». Отмечается, что сторонам осталось уладить последние детали сделки.

Контракт Мамардашвили с «Валенсией» рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых отыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.