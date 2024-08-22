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Деметрадзе: уверен, что Мамардашвили перейдёт в «Ливерпуль», это заслуженно

Деметрадзе: уверен, что Мамардашвили перейдёт в «Ливерпуль», это заслуженно
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Бывший грузинский футболист Георгий Деметрадзе высказался о голкипере «Валенсии» Георгии Мамардашвили. Напомним, ранее появилась информация, что английский «Ливерпуль» практически договорился с испанским клубом о переходе Мамардашвили.

«Не только «Ливерпуль», но и многие команды были заинтересованы в Мамардашвили. Он один из лучших, если не лучший, на чемпионате Европы. Очень много сделал на турнире. Мамардашвили перейдёт в «Ливерпуль», я уверен в этом. Это совершенно заслуженно.

Не многие вратари блистали на Евро. Плюс в прошлом чемпионате Испании он был одним из лучших. До конца августа точно окажется в «Ливерпуле», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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