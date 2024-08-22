Газизов: хочу увидеть в «Динамо» того Агаларова, который был лучшим бомбардиром РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал переход нападающего Гамида Агаларова в дагестанский клуб.

«Мы рады, что Гамид с нами. Здорово, что он выбрал наш клуб. Сейчас ему нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новым партнёрам по команде. Уверен, он принесёт пользу «Динамо». Хочу увидеть того самого Агаларова, который становился лучшим бомбардиром РПЛ», – приводит слова Шамиля Газизова интернет-портал «РБ Спорт».

Гамид Агаларов был игроком «Ахмата» с лета 2022 года. В этом сезоне 24-летний форвард забил один гол в четырёх матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

Махачкалинское «Динамо» по итогам пяти туров РПЛ занимает 11-е место, набрав пять очков.