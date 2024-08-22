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Тренер 2DROTS Кузнецов — о поражении от «Спартака» Кострома: сильный соперник попался

Тренер 2DROTS Кузнецов — о поражении от «Спартака» Кострома: сильный соперник попался
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Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался по итогам матча 1/128 финала Фонбет Кубка России с костромским «Спартаком».

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 0
2DROTS
Москва
1:0 Чурсин – 77'    

«Сильный соперник попался. Наверное, один из самых сильных среди всех, которые были. Это футбол! Мы же не уступили по моментам, по игре. Были хорошие подходы», — сказал Кузнецов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между 2DROTS и «Спартаком» состоялся накануне, 21 августа. Команды играли на стадионе «Урожай» в Караваеве. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Олег Снегирёв из Нижнего Новгорода. «Спартак» одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 77-й минуте забил полузащитник «Спартака» Кирилл Чурсин, реализовав пенальти. В среду, 20 августа, другой медиаклуб — «Амкал» — выиграл свой матч 1/128 финала Кубка России с «Велесом» со счётом 2:0.

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