Тренер 2DROTS Кузнецов — о поражении от «Спартака» Кострома: сильный соперник попался

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался по итогам матча 1/128 финала Фонбет Кубка России с костромским «Спартаком».

«Сильный соперник попался. Наверное, один из самых сильных среди всех, которые были. Это футбол! Мы же не уступили по моментам, по игре. Были хорошие подходы», — сказал Кузнецов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между 2DROTS и «Спартаком» состоялся накануне, 21 августа. Команды играли на стадионе «Урожай» в Караваеве. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Олег Снегирёв из Нижнего Новгорода. «Спартак» одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 77-й минуте забил полузащитник «Спартака» Кирилл Чурсин, реализовав пенальти. В среду, 20 августа, другой медиаклуб — «Амкал» — выиграл свой матч 1/128 финала Кубка России с «Велесом» со счётом 2:0.