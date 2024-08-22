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Игорь Обухов: «Зенит» — не чужой для меня клуб, всегда отношусь к нему с большой любовью

Игорь Обухов: «Зенит» — не чужой для меня клуб, всегда отношусь к нему с большой любовью
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Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов прокомментировал результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Зенитом». Игра завершилась вничью — 1:1. Обухов, являющийся воспитанником «Зенита», отметил, что ему хотелось проявить себя в матче с действующим чемпионом России.

«Зенит» — не чужой для меня клуб, поэтому всегда с большой любовью к нему отношусь. Тем не менее мой дом сейчас в «Химках». Поэтому всегда хочется показать себя в матче с большим клубом, особенно с той командой, где ты воспитывался. Но в игре с «Зенитом» настраивался как на обычный матч. Обидно, что не удалось взять три очка», — сказал Игорь Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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