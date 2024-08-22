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Криштиану Роналду получил золотую кнопку от YouTube

Криштиану Роналду получил золотую кнопку от YouTube
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил золотую кнопку от YouTube. Он продемонстрировал её в очередном видео на канале.

Видео доступно на YouTube-канале UR · Cristiano.

Криштиану Роналду заявил о создании YouTube-канала вчера, 21 августа. К настоящему моменту на канал подписаны более 17,9 млн аккаунтов.

Ранее сообщалось, что канал Роналду стал самым быстрым за всю историю платформы по количеству затраченного времени для набора первого миллиона подписчиков. Отмечалось, что для мирового рекорда каналу потребовалось 90 минут.

В сезоне-2024/2025 39-летний Криштиану Роналду принял участие в матче за Суперкубок Саудовской Аравии и отметился забитым мячом. «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» со счётом 1:4.

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