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Игрок «Локомотива» Тикнизян: о чемпионстве в команде договорились даже не думать

Игрок «Локомотива» Тикнизян: о чемпионстве в команде договорились даже не думать
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Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что игроки железнодорожников договорились не обсуждать борьбу за титул до самого конца сезона-2024/2025.

— Тот факт, что вы всего на одно очко от них отстаёте, даёт основания задумываться о борьбе за чемпионство?
— А мы договорились внутри коллектива не думать вообще об этом. И смотреть в таблицу только в мае. Сейчас об этом вообще рано ещё говорить, — приводит слова Тикнизяна «Известия».

Тикнизян — воспитанник академии ЦСКА. За «Локомотив» Наир выступает с августа 2021 года. Ранее сообщалось, что «Спартак» может подписать Тикнизяна. В минувшем сезоне Наир Тикнизян сыграл за «Локомотив» 30 матчей, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 6,5 млн. В нынешнем сезоне Наир провёл шесть матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. «Локомотив» после пяти туров РПЛ располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на одно очко.

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