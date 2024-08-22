Тренер ЦСКА по физподготовке Аксёнов: Койта и Жемалетдинов обязательно себя проявят

Тренер московского ЦСКА по физподготовке Игорь Аксёнов высказался о перспективах полузащитника Рифата Жемалетдинова и нападающего Секу Койта.

«Может быть, Секу Койта и Рифату Жемалетдинову нужно время. Они себя обязательно проявят в ЦСКА», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл пять матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. 24-летний Секу Койта принял участие в пяти матчах чемпионата России. Также на его счету две игры в Кубке России. Результативными действиями малийский футболист не отметился.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков за пять матчей.