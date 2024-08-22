Защитник ЦСКА Игорь Дивеев установил рекорд результативности в чемпионатах России

Футболист ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев установил рекорд результативности среди защитников в истории чемпионатов России. Он стал первым защитником за всю историю турнира, который забил четыре гола в четырёх стартовых турах чемпионата без учёта пенальти. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

В таблице лучших бомбардиров РПЛ действующего сезона игрок ЦСКА делит вторую строчку с Манфредом Угальде из московского «Спартака» и Мирлиндом Даку из казанского «Рубина». На первом месте расположился Максим Глушенков из петербургского «Зенита», который забил семь голов.

На данный момент в активе Дивеева пять голов во всех турнирах за ЦСКА в нынешнем сезоне. 24-летний игрок также отметился одним голом за армейцев в игре Кубка России с «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

Игорь Дивеев попал в расширенный список сборной России на сентябрьские товарищеские игры против сборных Вьетнама и Таиланда.