Компани считал де Лигта защитником №1 для «Баварии», он был против его продажи — источник

Новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани, который возглавил команду нынешним летом, был против ухода нидерландского защитника Маттейса де Лигта, сообщает источник The Athletic.

Игрок сборной Нидерландов в ходе личной беседы с бельгийским специалистом хотел понять, почему мюнхенский клуб выставил его на трансфер. Компани заявил игроку, что он не несёт ответственности за решение руководства и де Лигт является для него защитником номером один.

Также в окружении де Лигта дополнили, что в совете директоров «Баварии» избегали ответа на его вопрос о перспективах в команде.

Напомним, Маттейс де Лигт был продан в «Манчестер Юнайтед» нынешним летом. По оценке портала Transfermarkt покупка 25-летнего защитника обошлась «красным дьяволам» в € 45 млн.