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Агент Илича: Андрей хочет играть в ЛЧ — трансфер в Россию не состоится

Агент Илича: Андрей хочет играть в ЛЧ — трансфер в Россию не состоится
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Агент Ненад Асанович, представляющий интересы нападающего «Лилля» Андрея Илича, прокомментировал возможный переезд футболиста в Россию.

«Сейчас контактов с клубами РПЛ нет, мы общались с несколькими командами неделю назад. Андрей хотел бы остаться в «Лилле» и сыграть в Лиге чемпионов. Скорее всего, трансфер в Россию этим летом не состоится», – приводит слова Асановича «РБ Спорт».

Андрею Иличу 24 года, профессиональную карьеру он начал в составе футбольного клуба «Напредак». За «Лилль» нападающий выступает с февраля 2024 года. Ранее сербский форвард играл за норвежскую «Волеренгу». Действующий контракт футболиста с «Лиллем» рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Илича в € 3 млн.

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