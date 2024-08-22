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Владислав Лёвин вернулся в тульский «Арсенал»

Владислав Лёвин вернулся в тульский «Арсенал»
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Полузащитник Владислав Лёвин перешёл из «Сочи» в тульский «Арсенал». Об этом сообщил официальный сайт «Сочи».

«Полузащитник Владислав Лёвин покидает футбольный клуб «Сочи» и продолжит карьеру в тульском «Арсенале», в составе которого уже выступал ранее до перехода в нашу команду», — написано в заявлении клуба.

Отметим, что Лёвин перешёл в «Сочи» в это трансферное окно.

В сезоне-2024/2025 Мелбет Первой лиги 29-летний Владислав Лёвин провёл за «Сочи» шесть матчей. Результативными действиями футболист не отметился.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за шесть матчей. «Сочи» находится на 12-й строчке, заработав семь очков за аналогичное количество игр.

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