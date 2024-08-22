Триппьер хочет покинуть «Ньюкасл», игроком интересуется «Эвертон» — Орнштейн

Защитник Киран Триппьер хочет покинуть «Ньюкасл», в услугах игрока заинтересован «Эвертон». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, опытный футболист хотел бы перейти в клуб, где он смог бы играть регулярно. Действующий контракт Триппьера с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2026 года. Отмечается, что «Эвертон» уже связался с «сороками» по поводу перехода Кирана на правах аренды.

В минувшем сезоне Триппьер сыграл 39 матчей, забил один гол и отдал 11 голевых передач. Англичанин перешёл в «Ньюкасл» из мадридского «Атлетико» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила € 14 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Триппьера в € 10 млн.