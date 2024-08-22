ФНЛ запустила мобильное приложение

Футбольная национальная лига запустила собственное мобильное приложение, которое объединит в одном месте новости, результаты матчей, актуальный календарь, статистику, трансляции и многое другое.

В мобильном приложении будет доступна информация обо всех 100 командах, выступающих в ФНЛ, а болельщики смогут узнать последние новости. Зарегистрированные пользователи будут обладать уникальной функцией – персонализацией под любимую команду.

Мобильное приложение даст возможность просматривать индивидуальную статистику каждого игрока, а также статистику матчей в режиме live. В карточке матча будут доступны составы команд и расстановка на игру. Матч-центр позволит всегда быть в курсе результатов прошедших и предстоящих игр, просматривать определённый тур и команду. Помимо этого, будет доступна информация о прошедших сезонах.

Пользователи получат доступ к видеообзорам и фото с матчей всех лиг, а после регистрации смогут посмотреть прямую трансляцию любого матча ФНЛ прямо в приложении.

Зарегистрированные пользователи будут иметь возможность принять участие в жизни лиги благодаря внедрённой системе опросов.

Новое приложение доступно для любых смартфонов.