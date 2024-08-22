Стало известно, кто прокомментирует матч 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»

Георгий Черданцев и Павел Богданов прокомментируют матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Матч ТВ» в своём телеграм-канале.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в субботу, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 13 очков.

В прошлом сезоне команды дважды встречались друг с другом в рамках РПЛ. В первом круге «Зенит» одержал победу со счётом 3:1, во втором круге была зафиксирована ничья 0:0.