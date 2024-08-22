Бояринцев рассказал, в каком случае «Спартак» может побороться за чемпионство с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, в каком случае красно-белые смогут побороться с «Зенитом» за чемпионский титул Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. По его мнению, «Спартак» сможет говорить о золотых медалях, когда будет показывать стабильную игру.

«Если «Спартак» покажет стабильный футбол, который показывает «Зенит» на протяжении всего сезона, тогда можно будет говорить о борьбе. Да, бывают у них спады, но команда всегда очень хорошо проводила весеннюю часть. У них большой запас очков, мог «Зенит» немного расслабиться, но в конце всё равно своё забирали. Если «Спартак» покажет стабильность, то почему бы весной не побороться за чемпионство», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.