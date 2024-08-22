Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Раед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бояринцев рассказал, в каком случае «Спартак» может побороться за чемпионство с «Зенитом»

Бояринцев рассказал, в каком случае «Спартак» может побороться за чемпионство с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, в каком случае красно-белые смогут побороться с «Зенитом» за чемпионский титул Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. По его мнению, «Спартак» сможет говорить о золотых медалях, когда будет показывать стабильную игру.

«Если «Спартак» покажет стабильный футбол, который показывает «Зенит» на протяжении всего сезона, тогда можно будет говорить о борьбе. Да, бывают у них спады, но команда всегда очень хорошо проводила весеннюю часть. У них большой запас очков, мог «Зенит» немного расслабиться, но в конце всё равно своё забирали. Если «Спартак» покажет стабильность, то почему бы весной не побороться за чемпионство», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Зенит» «прибедняется» перед игрой со «Спартаком». Это хитрый план?
«Зенит» «прибедняется» перед игрой со «Спартаком». Это хитрый план?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android