Бояринцев: у «Спартака» появляются неплохие исполнители для нашего чемпионата

Бывший российский футболист Денис Бояринцев высказался о выступлении московского «Спартака» на старте сезона-2024/2025. По его мнению, красно-белые стали много и агрессивно атаковать, а также у команды появились высококлассные исполнители.

«Станкович играет в агрессивный футбол со «Спартаком», в который играл и сам. Упор делается на атаку, поэтому и забивают много в последних матчах. У них хорошие переходы в быструю атаку. Отметил бы, что у команды появляются неплохие исполнители для нашего чемпионата. Если так и будут играть, у Станковича может появиться конкурентоспособная команда за чемпионство», — сказал Денис Бояринцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.