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Мозес Кобнан: цель «Краснодара» в этом сезоне — чемпионство

Мозес Кобнан: цель «Краснодара» в этом сезоне — чемпионство
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан заявил, что чёрно-зелёным по силам стать чемпионами России в этом сезоне.

«Я верю, что «Краснодару» по силам стать чемпионом в этом сезоне. Клуб готов к борьбе с «Зенитом». Главное — иметь правильный менталитет. Чемпионство — наша цель», — приводит слова Мозеса «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит». Сине-бело-голубые завоевали шестой чемпионский титул кряду. После пяти туров РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар» располагается на пятом месте в таблице, набрав девять очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Мурада Мусаева сыграет с московским «Динамо» на выезде.

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