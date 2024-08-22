«Краснодар» сделал улучшенное предложение по нападающему «Янг Бойз» — Four-Four-Two

«Краснодар» сделал улучшенное предложение швейцарскому «Янг Бойз» по переходу нападающего Мешака Элиа. Об этом сообщил Four-Four-Two.

Отмечается, что «Янг Бойз» отклонил первое предложение «Краснодара». Известно, что Элиа уже договорился по возможному контракту с новым клубом. Его потенциальная зарплата может составить € 1 млн. Новое предложение «Краснодара», по информации источника, составляет € 8 млн плюс бонусы. В швейцарском клубе серьёзно рассматривают возможность продажи Элиа в Россию. Однако окончательное решение по этому поводу ещё не принято.

29-летний Мешак Элиа выступает за сборную ДР Конго. Согласно сведениями интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в € 7,5 млн.