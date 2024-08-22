Бербатов: де Лигт поможет обороне «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о центральном защитнике «красных дьяволов» Маттейсе де Лигте.

— Как вы думаете, де Лигт может помочь обороне «Юнайтед»?

— В некотором смысле да. Единственное, что меня в нём заботит, это стабильность. Очевидно, что тен Хаг с ним знаком. Они работали вместе в «Аяксе», после Маттейс перешёл в «Ювентус», а потом и в «Баварию». Некоторые возражают против того, что игрок часто меняет клубы, но дело в том, что каждая команда, в которую переходил де Лигт, становилась чемпионом. Надеюсь, у него хорошая карма и это сработает в «Манчестере», — приводит слова Бербатова FUTBIN.

Напомним, о переходе Маттейса «Манчестер Юнайтед» объявил 13 августа.