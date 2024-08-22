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«Динамо» сообщило сроки восстановления нападающего Нгамалё

«Динамо» сообщило сроки восстановления нападающего Нгамалё
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Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о сроках восстановления получившего травму нападающего Муми Нгамалё. Напомним, форвард заработал повреждение в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0).

«Нгамалё пропустит от четырёх до шести недель из-за полученной травмы голеностопа в матче с «Крыльями». Футболист прошёл дополнительное медицинское обследование, в ходе которого дополнительных повреждений не выявлено. Ждём тебя как можно скорее на поле, Муми!» — говорится в сообщении «Динамо», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Под занавес первого тайма игры с «Крыльями Советов» нападающий «Динамо» Нгамалё получил травму в жутком столкновении с защитником самарской команды Томасом Гальдамесом. Форварда унёс с поля медицинский персонал бело-голубых.

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