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Олег Терёхин: если «Динамо» хочет бороться за золото, надо обыгрывать «Краснодар»

Олег Терёхин: если «Динамо» хочет бороться за золото, надо обыгрывать «Краснодар»
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Бывший футболист Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором 25 августа встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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«Динамо» в предстоящем матче нужно обыгрывать «Краснодар». В прошлом сезоне упустили чемпионство в игре с «быками». Теперь надо постараться одержать победу. Не стоит говорить, что для «Динамо» этот матч будет реваншем или местью за прошлую игру. Если динамовцы хотят дальше двигаться и бороться за золото с «Зенитом», надо постараться обыграть «Краснодар» у себя дома», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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