Олег Терёхин: если «Динамо» хочет бороться за золото, надо обыгрывать «Краснодар»

Бывший футболист Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором 25 августа встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 17:30 мск.

«Динамо» в предстоящем матче нужно обыгрывать «Краснодар». В прошлом сезоне упустили чемпионство в игре с «быками». Теперь надо постараться одержать победу. Не стоит говорить, что для «Динамо» этот матч будет реваншем или местью за прошлую игру. Если динамовцы хотят дальше двигаться и бороться за золото с «Зенитом», надо постараться обыграть «Краснодар» у себя дома», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.