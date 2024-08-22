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Бояринцев: «Спартак» к игре с «Зенитом» подходит в хороших кондициях

Бояринцев: «Спартак» к игре с «Зенитом» подходит в хороших кондициях
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Бывший российский футболист Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом». Игра 6-го тура РПЛ состоится 24 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На фоне проблем, которые есть у «Зенита», петербуржцев нельзя назвать фаворитом в ближайшем матче. Ничего страшного, что игра на выезде. В команде много новичков, которым всё равно, где играть. «Спартак» к игре подходит в хороших кондициях и настроении. Я бы сказал, что шансы 50 на 50.

«Спартак» показывал хорошие матчи и при Абаскале. Самое важное — стабильная игра. У команды уже есть матчи, в которых хорошо играли, забивали. Если до зимы будет такой уровень, можно будет говорить о радужных вещах в виде борьбы за чемпионство», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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