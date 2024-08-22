Бояринцев: «Спартак» к игре с «Зенитом» подходит в хороших кондициях

Бывший российский футболист Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом». Игра 6-го тура РПЛ состоится 24 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

«На фоне проблем, которые есть у «Зенита», петербуржцев нельзя назвать фаворитом в ближайшем матче. Ничего страшного, что игра на выезде. В команде много новичков, которым всё равно, где играть. «Спартак» к игре подходит в хороших кондициях и настроении. Я бы сказал, что шансы 50 на 50.

«Спартак» показывал хорошие матчи и при Абаскале. Самое важное — стабильная игра. У команды уже есть матчи, в которых хорошо играли, забивали. Если до зимы будет такой уровень, можно будет говорить о радужных вещах в виде борьбы за чемпионство», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.