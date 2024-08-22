Сычёв: «Локомотив» опирается на свою молодёжь и выглядит органично

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о векторе развития железнодорожников. Экс-футболист отметил, что «Локо» делает ставку на собственных воспитанников.

«Изменился ли «Локомотив» по сравнению с прошлым сезоном? Конечно, изменился. Но не по стилю, а по исполнителям. Мы видим молодых игроков, которые очень органично вписались в команду. Плюс межсезонка тоже принесла свои плоды: сейчас в каждой линии вырисовываются лидеры, которые ярко себя проявляют. Вектор, который выбрало руководство, интересен с точки зрения развития клуба. Теперь «Локомотив» опирается на своих воспитанников, на свою молодёжь. И выглядит органично», — приводит слова Сычёва интернет-портал Metaratings.