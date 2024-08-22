Наиль Умяров: очень хочется прервать неудачную серию «Спартака» в Петербурге

Футболист «Спартака» Наиль Умяров высказался в преддверии матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

— У «Зенита» не сыграют Вендел и Глушенков. Увеличиваются шансы «Спартака» на успех в Питере?

— Мы отталкиваемся от своей игры. Что будет у «Зенита» — это их проблемы. Мы должны думать о себе. Очень хочется прервать неудачную серию без побед в Петербурге, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Факелом».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в субботу, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 мск. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 13 очков.