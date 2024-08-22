Экс-игрок «Динамо» Дьяков — о работе тренером «БроукБойз»: хочу набраться опыта

Главный тренер медийного клуба «БроукБойз» Виталий Дьяков рассказал, почему решил тренировать любительскую команду.

«Лицензия тренерская у меня уже есть. Но сейчас нужно идти учиться и повышать статус. А для этого есть условие, что надо тренировать. Играть мне нравится, играть я люблю. Но надо уже делать следующий шаг в карьере. Я хочу развиваться, учиться, набираться опыта. Поэтому буду сейчас тренировать», — рассказал Дьяков в эфире «Матч ТВ».

Дьяков — воспитанник академии московского «Локомотива». Профессиональную карьеру игрока Виталий начал в 2007 году. В 2012-м Дьяков перебрался в «Ростов», а в 2015-м стал футболистом «Динамо». 21 июня 2022 года он объявил о завершении карьеры. После этого стал выступать в медиафутболе за такие команды, как «БроукБойз», GOATS, «Деньги». В «Деньгах» Дьяков был исполняющим обязанности главного тренера. В 2024 году он стал главным наставником «БроукБойз».