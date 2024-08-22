Титов спрогнозировал результат матча «Зенит» — «Спартак» в 6-м туре РПЛ

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов спрогнозировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Зенитом». По его мнению, клуб из Санкт-Петербурга является фаворитом встречи, несмотря на потерю нескольких ключевых футболистов. При этом Титов считает, что игра завершится вничью — 1:1.

«Спартаку» легко не будет. Несмотря на отсутствие лидеров, «Зенит» остаётся фаворитом. Думаю, коэффициенты поменяли после того, как озвучили потери хозяев. Желаю всем футболистам восстановиться. Это по‑человечески, так как сам знаю, что такое травмы.

Возможно, в Москве минимальное преимущество было бы у «Спартака». У хозяев есть кем заменить лидеров, хотя это будет сделать сложно, особенно заменить Глушенкова. Думаю, что будет ничья — 1:1», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в субботу, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 мск. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 13 очков.