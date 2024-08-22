Колыванов: «Краснодар» приедет на матч с «Динамо» в хорошем настроении

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором 25 августа встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 17:30 мск.

«У «Динамо» была не самая впечатляющая игра в матче с «Крыльями Советов», потому что было мало моментов и были маленькие скорости. Если «Динамо» хочет бороться с «Зенитом», как в прошлом сезоне, команде нужно обыгрывать «Краснодар». Но «быки» выиграли последние три матча, учитывая Кубок России, и приедут в Москву с хорошим настроением», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.