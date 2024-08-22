Тикнизян: «Зенит» — это лучшая команда в России, что греха таить

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян назвал «Зенит» лучшей командой в России, а также обсудил игру новичка сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

— Почти все победы «Зенита» в этом сезоне были одержаны благодаря голам и передачам Глушенкова, а как только он получил травму в начале матча с «Химками», игра у его команды разладилась. Нет ощущения, что ваши шансы побороться с Питером за лидерство резко повысились, если Максим даже на не очень долгий срок в три-четыре недели выпадет?

— До этого шесть лет подряд «Зенит» становился чемпионом и без Макса. Макс, придя к ним, просто привнёс в их игру магию. Думаю, его отсутствие в составе, конечно, повлияет на результат, но не сильно. «Зенит» — это лучшая команда в России, что тут греха таить, — приводят слова Тикнизяна «Известия».

Тикнизян — воспитанник академии ЦСКА. За «Локомотив» Наир выступает с августа 2021 года. Ранее сообщалось, что «Спартак» может подписать Тикнизяна. В минувшем сезоне Наир Тикнизян сыграл за «Локомотив» 30 матчей, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 6,5 млн. В нынешнем сезоне Наир провёл шесть матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. «Локомотив» после пяти туров РПЛ располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на одно очко.