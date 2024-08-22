Холанд с 2022 года забил на пять голов больше, чем весь «Эвертон» за этот же период

24-летний нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с сезона-2022/2023 забил больше голов, чем «Эвертон» за тот же отрезок времени.

С момента перехода в английский клуб норвежский форвард отметился 91 голом во всех турнирах. «Эвертон» забил 86 мячей.

В минувшем сезоне Эрлинг Холанд провёл 45 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах. В них он смог забить 38 голов и оформить пять результативных передач. В первом туре английской Премьер-лиги нападающий горожан отметился забитым мячом в матче с «Челси» (2:0). В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Брайтоном».

Ранее Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию». В её составе форвард в 89 матчах забил 86 голов и отдал 23 результативные передачи.