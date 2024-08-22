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ПАОК — «Шэмрок Роверс»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:30

ПАОК — «Шэмрок Роверс»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:30
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Сегодня, 22 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2024/2025 между греческим ПАОКом и ирландским «Шэмрок Роверс». Игра пройдёт в Греции, стартовый свисток главного арбитра раздастся в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов греческий клуб по сумме двух матчей уступил «Мальмё» со счётом 5:6. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Шэмрок Роверс» по сумме двух встреч обыграл «Целе» (3:2).

В последний раз ПАОК и «Шэмрок Роверс» встречались друг с другом в 2011 году. Тогда команды играли между собой в матчах группового этапа Лиги Европы, ПАОК обе встречи выиграл (3:1 и 2:1).

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