«Ювентус» объявил о переходе защитника «Милана» Калюлю на правах аренды

Защитник «Милана» Пьер Калюлю перешёл на правах аренды в «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба на официальном сайте. 24-летний француз будет играть за «Ювентус» на правах аренды до 30 июня 2025 года. Годовая аренда обойдётся «старой синьоре» в € 3,3 млн, а возможный выкуп — в € 14 млн.

Пьер Калюлю перешел в «Милан» в 2020 году. За команду французский защитник провел 112 матчей во всех соревнованиях. В них он смог забить три гола и оформить три голевых паса. С «Миланом» защитник стал чемпионом Италии в сезоне-2021/2022.

В первом туре нынешнего сезона чемпионата Италии «Ювентус» разгромил дебютанта турнира «Комо» со счётом 3:0. «Милан» же в домашнем матче поделил очки с «Торино» (2:2).

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