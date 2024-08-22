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Вратарь «Химок» Игорь Обухов: у Гогуа есть хорошие данные — он может прибавлять ещё

Вратарь «Химок» Игорь Обухов: у Гогуа есть хорошие данные — он может прибавлять ещё
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Голкипер «Химок» Игорь Обухов поделился мнением о выступлении 30-летнего центрального защитника подмосковной команды Седрика Гогуа.

«Что касается ошибки Гогуа в матче с «Пари НН», то мы все ошибаемся. У него есть хорошие данные, поэтому он может прибавлять ещё. Но самое главное, чтобы он работал и не отпускал руки, и тогда у него всё будет нормально», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Гогуа присоединился к «Химкам» нынешним летом. За этот период он принял участие в двух матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

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