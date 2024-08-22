Глава «Спартака» Кострома: было бы интересно пригласить Дзюбу — он гениальный футболист

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский ответил на вопрос, заинтересован ли клуб в приглашении нападающего Артёма Дзюбы, на текущий момент являющегося свободным агентом.

«Пригласить в команду Дзюбу? Нам было бы это интересно, но, к сожалению, мест в заявке у нас нет. Дзюба, безусловно, гениальный футболист. Он очень сильный игрок. Думаю, Артём найдёт себе место в РПЛ, а к нам, наверное, ещё рано», — приводит слова Хотимского «РБ Спорт».

Нынешним летом у Дзюбы закончился контракт с московским «Локомотивом», за который он выступал с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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