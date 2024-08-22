«Голевой машине исполняется 36 лет». РПЛ опубликовала поздравление Дзюбе

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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) поздравила нападающего Артёма Дзюбу с днём рождения.

«Сегодня 36 лет исполняется голевой машине по имени Артём Дзюба!

Просто несколько фактов о Дзюбе в РПЛ:

лучший бомбардир в истории лиги (160 голов);

422 матча, шесть клубов — «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал», «Зенит» и «Локомотив»;

четыре чемпионства и одна бронза РПЛ с «Зенитом», три серебра со «Спартаком».

Наши поздравления Артёму Сергеевичу!» — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ в телеграм-канале.

Последним клубом Дзюбы является «Локомотив». Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.